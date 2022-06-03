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МИД РФ проведет встречу с представителями СМИ США в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел России организует встречу с главами СМИ США в Москве, чтобы разъяснить им последствия враждебного настроя Вашингтона. Об этом на брифинге сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в пятницу, 3 июня.

По ее словам, встреча запланировала на 6 июня.

«6 июня в пресс-центр МИД РФ будут приглашены руководители московских представительств всех американских СМИ для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства, <...> их режима СМИ и в целом медиапроблематики», — подчеркнула политик.

12 мая Антонов в статье «Россию нельзя отменить», опубликованной изданием Newsweek, написал, что США захлестнула волна русофобии. По мнению дипломата, ненависть раздувают американские СМИ с подачи правящих кругов.

Антонов уверен, что на активистов русскоязычной диаспоры в США ведутся гонения и что русофобия в США перешла на бытовой уровень. По словам дипломата, игра в отмену России граничит с идеями расового превосходства. В качестве примера Антонов привел ситуацию, когда США отменили мероприятия у мемориала «Дух Эльбы».

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

26 марта Захарова уже предупреждала, что на каждый враждебный шаг Вашингтона обязательно последует болезненная для США реакция. Дипломат отметила тогда, что в последнее время американские представители на различных уровнях пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.

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