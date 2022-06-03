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В Мариуполе 20% жилого фонда не подлежит восстановлению

СК РФ: в Мариуполе не подлежит восстановлению 20% жилого фонда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Порядка 70% домов в Мариуполе повреждено, 20% жилого фонда не подлежит восстановлению. Об этом 3 июня сообщает Следственный комитет (СК) РФ по итогам совещания, проведенного в Мариуполе главой ведомства Александром Бастрыкиным.

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«В целях оценки ущерба уже получены спутниковые снимки города до начала атак для сопоставления с последствиями преступлений украинских силовиков, а также организовано взаимодействие с представителями местной администрации с целью получения документов на здания и сооружения городской инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Мариуполе работают российские следователи-криминалисты и эксперты. Они осматривают городские объекты для сбора доказательств и оценки ущерба.

27 мая глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя.

12 мая в министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что в Мариуполе возобновлена подача электричества на первые социальные объекты. Среди подключенных объектов — больница и станция скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания местных энергопредприятий.

8 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ. Он отметил, что ожидается стройка беспрецедентного масштаба, поэтому подходы должны быть нестандартными, учитывая и тот факт, что восстановить разрушенные города нужно будет в короткие сроки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ.

В конце апреля в распоряжении «Известий» появились кадры восстановления Мариуполя, снятые при помощи коптера. Как сообщал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, город возвращается к привычной жизни: местные жители выходят гулять, дети катаются на велосипедах, а в сквере уже цветут тюльпаны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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