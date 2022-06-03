Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Оренбурге

В Оренбурге сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре, произошедшем в квартире одного из домов на улице Пролетарской. Об этом сообщает региональное спасательное ведомство.

Информация о возгорании поступила в МЧС вечером 2 июня. В 22:39 на место прибыли четыре боевых расчета и 11 спасателей. К тому моменту из окна квартиры шел густой дым, внутри комнаты горели кровать и матрац.

Ликвидация пожара заняла 20 минут, уточняет РИА «Оренбуржье». Сотрудники МЧС вывели из здания четырех человек, они не пострадали.

Причина возгорания устанавливается.

31 мая пожар в двухэтажном жилом доме произошел в поселке Мирный, который находится в Чердаклинском районе Ульяновской области. Спасателям удалось вывести из огня пожилую пару.