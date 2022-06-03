Боевики «Азова» предстанут перед трибуналом после получения медпомощи

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 3 июня сообщил, что некоторые боевики украинской радикальной группировки «Азов», сдавшиеся в плен, еще получают медпомощь. После этого они предстанут перед трибуналом.

«По сей день есть еще те, кому оказывается медицинская помощь, потому что многие из них поступили к нам в очень тяжелом состоянии. Мы [их] вылечим, и они предстанут все перед трибуналом», — заявил Пушилин в эфире Первого канала.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар», так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

О полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе стало известно 20 мая. По информации Минобороны РФ, сдались в плен 2439 боевиков «Азова». Многие из них были ранены, им оказывают помощь российские медики.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля 2022-го из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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