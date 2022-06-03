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Начало пожара в бизнес-центре попало на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Опубликовано видео начала пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве.

На кадрах видно, как огонь начал распространяться на стене рядом со входом в бизнес-центр, затем пламя увеличилось в размере, от горящего здания пошел дым.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 ранее в этот день. Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По информации «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски. По последним данным, с верхних этажей спасли двух человек, один из спасенных госпитализирован. Всего было эвакуировано более 120 человек.

Всего на тушении задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место пожара направлено три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский. На данный момент открытое горение в бизнес-центре локализовано.

Пожару присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин пожара, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.

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