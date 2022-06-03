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Лукашенко рассказал о сценариях спецоперации по освобождению белорусов на Украине

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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
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Спецоперация по освобождению граждан Белоруссии на Украине готовилась по нескольким вариантам, но в итоге удалось предпочесть тот, который исключает применение оружия. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 июня.

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«Хорошо, что она прошла по одному из спокойных вариантов. Было несколько вариантов, и один из них был очень острый. Но обошлось без стрельбы», — цитирует Лукашенко БелТА.

7 апреля белорусский лидер рассказал, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Решение об этом было принято на заседании Совета безопасности Белоруссии, после того как на Украине захватили белорусские грузовые автомобили вместе с их водителями общей численностью около 100 человек.

Как заявил тогда президент, он предупреждал Киев, что будет вынужден провести операцию по освобождению белорусов. При этом Лукашенко неоднократно подчеркивал, что белорусские военные не участвуют в спецоперации России по защите Донбасса.

31 мая президент Белоруссии наградил сотрудников Комитета госбезопасности (КГБ) республики, которые принимали участие в спецоперации по освобождению граждан республики на территории Украины, проходившей под грифом «Совершенно секретно».

Инцидент произошел 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста «Доманово» Волынской области Украины. По прибытии в Белоруссию потерпевшие водители обратились за помощью в органы внутренних дел.

На момент начала спецоперации России на территории Украины застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. У них отобрали фуры с грузом на €200 тыс. По факту произошедшего Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело.

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