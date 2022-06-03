Один человек погиб и один пострадал в ДТП с участием «Газели» на Ставрополье

В Ставропольском крае в результате тройного ДТП погиб человек, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает «Служба спасения-112» в Минводах.

Авария произошла вечером 2 июня на 322-м км федеральной трассы М-29 «Кавказ». Водитель «Газели» наехал на стоявшие на обочине Skoda и Citroen, а затем сбил водителя Skoda, пишет NewsTracker.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в результате ДТП пешеход, 52-летний житель Кисловодска, получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель отечественной машины с переломом позвоночника и тяжелой травмой головы доставлен в больницу Пятигорска.

По предварительным данным, причиной столкновения стало превышение скорости водителем грузовика. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Утром 3 июня легковой автомобиль Toyota столкнулся с самосвалом «КамАЗ» в пригороде Магадана. Один человек погиб, еще трое получили травмы.