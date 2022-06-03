Реклама
Прямой эфир

Правовой суверенитет станет одной из ключевых тем ПМЮФ-2022

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сессия «Правовой суверенитет как гарантия национальной безопасности» включена в деловую программу юбилейного Х Петербургского международного юридического форума, который состоится 29 июня — 1 июля 2022 года. Сессия входит в блок «Право в международных отношениях».

Российская правовая система, построенная на основе традиционных ценностей, сформировавшихся правовых концепций и принципов права, является правовым каркасом государства.

В условиях глобальных вызовов и внешнего санкционного давления право призвано найти ответы на сложные вопросы текущего времени. Суверенитет государства включает в себя не только политическое, экономическое проявления, но и правовое.

Экспертам предстоит обсудить, как правовой суверенитет способен гарантировать национальную безопасность и к каким угрозам необходимо быть готовыми. Также они рассмотрят вопрос, какими будут правовые системы ближайшего будущего.

«Наша задача — создать такой правовой фундамент, который позволил бы развиваться обществу, обеспечивая при этом возможность конструктивного сотрудничества с другими странами. В наше время должны создаваться новые правовые механизмы и инструменты для взаимодействия и урегулирования споров между представителями различных юрисдикций. Профессионалы должны уметь находить общий язык друг с другом, понимая свои интересы и уважая интересы других. Диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным. Но такого равноправия и уважительности к себе не добиться, если не построить прочный фундамент национальной юрисдикции, позволяющий защищать интересы государства и базовые права человека», — отмечает модератор сессии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Напомним, что основной темой Форума была утверждена тема «Остаться в праве». Тема пленарного заседания — «Право в многополярном мире».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022