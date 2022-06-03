Правовой суверенитет станет одной из ключевых тем ПМЮФ-2022

Сессия «Правовой суверенитет как гарантия национальной безопасности» включена в деловую программу юбилейного Х Петербургского международного юридического форума, который состоится 29 июня — 1 июля 2022 года. Сессия входит в блок «Право в международных отношениях».

Российская правовая система, построенная на основе традиционных ценностей, сформировавшихся правовых концепций и принципов права, является правовым каркасом государства.

В условиях глобальных вызовов и внешнего санкционного давления право призвано найти ответы на сложные вопросы текущего времени. Суверенитет государства включает в себя не только политическое, экономическое проявления, но и правовое.

Экспертам предстоит обсудить, как правовой суверенитет способен гарантировать национальную безопасность и к каким угрозам необходимо быть готовыми. Также они рассмотрят вопрос, какими будут правовые системы ближайшего будущего.

«Наша задача — создать такой правовой фундамент, который позволил бы развиваться обществу, обеспечивая при этом возможность конструктивного сотрудничества с другими странами. В наше время должны создаваться новые правовые механизмы и инструменты для взаимодействия и урегулирования споров между представителями различных юрисдикций. Профессионалы должны уметь находить общий язык друг с другом, понимая свои интересы и уважая интересы других. Диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным. Но такого равноправия и уважительности к себе не добиться, если не построить прочный фундамент национальной юрисдикции, позволяющий защищать интересы государства и базовые права человека», — отмечает модератор сессии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Напомним, что основной темой Форума была утверждена тема «Остаться в праве». Тема пленарного заседания — «Право в многополярном мире».