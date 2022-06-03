МЧС России 3 июня опубликовано видео изнутри горящего БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве.

На кадрах видно, как пожарные передвигаются по зданию, освещая путь фонарями.

По информации «Известий», в горящем здании могут быть заблокированы люди, посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 ранее в этот день. По последним данным, с верхних этажей спасли двух человек, один из спасенных госпитализирован. Всего было эвакуировано более 120.

На тушении задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место происшествия направлено три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский.

На данный момент открытое горение в бизнес-центре локализовано.

Пожару присвоен высший ранг сложности — №5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин пожара, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.