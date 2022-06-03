Пламя на Сетуни: как тушили пожар в московском бизнес-центре

Пламя на Сетуни: как тушили пожар в московском бизнес-центре 2022-06-03 11:38:01 2022-06-03 11:38:01 2022-06-03 11:38:01 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Были задействованы три вертолета, два человека пострадали

3 июня 2022, 12:16 0