Реклама
Прямой эфир
Мир
Боевики «Азова» предстанут перед трибуналом после получения медпомощи
Общество
Россияне выступили за ограничение скорости для электросамокатов
Общество
Эвакуированные из БЦ в Москве рассказали о заблокированных пожарных выходах
Мир
Российская авиация уничтожила 360 националистов за сутки в ходе спецоперации
Общество
В Москве попросили закрыть летние веранды из-за непогоды
Экономика
Инвестиции в логистику РФ переориентируют на Восток
Мир
ЕС окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций
Экономика
Ретейлеры заявили о сокращении заграничного ассортимента техники и электроники
Экономика
Россия обеспечивает себе производство более 90% социально значимых товаров
Общество
В подмосковном транспорте отменили оплату наличными
Общество
Ливень с грозой обрушился на Москву

Пламя на Сетуни: как тушили пожар в московском бизнес-центре

Были задействованы три вертолета, два человека пострадали
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Пламя на Сетуни
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В Москве случился крупный пожар. Загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза», находящийся на улице Горбунова. В настоящее время пожар ликвидирован. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Пламя на Сетуни
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31. Вскоре пожару был присвоен высший, пятый, ранг сложности
На весь экран
Пламя на Сетуни
Фото: ТАСС/МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков и первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян на месте тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»
На весь экран
Пламя на Сетуни
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Прокуратура Москвы уже начала проверку по факту возгорания
На весь экран
Пламя на Сетуни
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Пока сообщается о двух возможных причинах пожара. Это короткое замыкание и умышленный поджог
На весь экран
Пламя на Сетуни
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В момент возгорания в здании находились люди, всех их удалось эвакуировать
На весь экран
Пламя на Сетуни
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Спасенные из бизнес-центра люди сообщили СМИ, что пожарные выходы были заблокированы
На весь экран
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Для тушения пожара было стянуто около 100 единиц техники и более 340 пожарных
На весь экран
Пламя на Сетуни
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В тушении пожара были задействованы три вертолета (два противопожарных Ка-32 и один от Центра медицины катастроф)
На весь экран
Пламя на Сетуни
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
По данным МЧС, при пожаре пострадали два человека из числа находившихся в бизнес-центре
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022