Эвакуированные из БЦ в Москве рассказали о заблокированных пожарных выходах

Сотрудники бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Москве, которые 3 июня эвакуировались из-за возгорания, рассказали, что пожарные выходы в здании были заблокированы.

Кроме того, по информации «Известий», сигнализация сработала не сразу, люди начали эвакуацию самостоятельно.

Отмечается, что пожар уже локализован. По последним данным, из здания эвакуированы более 120 человек, двое пострадали.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31. Пожару был присвоен высший ранг сложности — №5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку.

По информации СМИ, рассматриваются несколько причин инцидента, в том числе — короткое замыкание и умышленные действия.

Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза» расположен в 10 минутах езды от станции метро «Молодежная».