Путин представил в Совфед кандидата на должность военного прокурора РВСН

Президент России Владимир Путин представил в Совет Федерации для консультаций кандидатуру генерал-лейтенанта юстиции Артура Егиева на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сенатор Андрей Клишас сообщил в Telegram 3 июня.

Была также предложена кандидатура генерал-майора юстиции Валерия Неко на должность Московского городского военного прокурора. Он является исполняющим обязанности Московского городского военного прокурора.

На данный момент должность военного прокурора РВСН занимает Андрей Попов.

Егиев является военным прокурором Западного военного округа, он почетный работник прокуратуры Российской Федерации, награжден орденом «За военные заслуги».

23 мая президент России назначил генерал-майора Александра Куренкова на должность главы МЧС РФ.