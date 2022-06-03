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H&M обжалует решение суда по иску «Острова мечты» из-за закрытия магазина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Шведская сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group не согласна с решением суда по иску оператора парка развлечений «Остров мечты» в Москве к компании. Об этом сказали «Известиям» в российской пресс-службе ритейлера в пятницу, 3 июня.

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30 мая суд обязал торговую сеть освободить помещение в парке в течение пяти дней после вступления решения в силу. Также H&M должен компенсировать парку свыше 537,8 млн рублей неосновательного обогащения, плюс возместить судебные расходы на сумму 195,5 тыс. рублей, следует из решения суда.

«H&M Group с большим уважением относится к своим партнерам и ответственно ведет бизнес. В связи с тем что данный арендодатель не выполнил контрактные обязательства, мы удержали арендную плату. Это соответствует условиям договора. Мы не согласны с решением суда и будем его обжаловать», — сказал представитель ритейлера.

H&M объявила о временной приостановке продаж в России 2 марта. Группе также принадлежат марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound и сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

25 мая вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин заявил «Известиям», что H&M Group может расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами одним из первых, поскольку как бренд он имеет замену на рынке.

Парк «Остров мечты» открылся для посетителей столицы 29 февраля 2020 года. Его общая площадь составляет 100 га, площадь крытой части — около 300 тыс. кв. м. На его территории расположены две зоны: торговый центр и парк развлечений.

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