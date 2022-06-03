Промышленность Санкт-Петербурга показала рост вопреки санкциям

Промышленное производство в Санкт-Петербурге показывает положительную динамику несмотря на внешние факторы. Об этом 3 июня пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Петростата.

Так, в период с января по апрель индекс промышленного производства в Северной столице увеличился на 6,1% в сравнении с прошлогодними показателями.

По словам вице-губернатора города Алексея Корабельникова, большинство предприятий успешно справляются с экономическими вызовами.

«Могу сказать, что порядка 70% предприятий крепко стоят на ногах и заявляют о том, что будут стараться развиваться и наращивать производство», — заявлял он в ходе заседания совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

Также вице-губернатор отметил, что уже можно говорить о спаде напряжения в экономике страны и города, а компании переходят к планированию стратегических задач на будущее.

«Мы неоднократно говорили, что те события, которые произошли, и санкционное давление были достаточно предсказуемыми, к этому шло уже долгие годы. Предприятия, которые сделали для себя правильные выводы и все эти годы предпринимали усилия, чтобы максимально отойти от продукции иностранного производства, — они как раз сейчас на гребне волны», — резюмировал Корабельников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «У петербургской промышленности остался запас прочности».