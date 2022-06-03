Опубликованы кадры работы вертолетов на месте пожара в бизнес-центре в Москве

Опубликованы кадры работы вертолетов Ка-32 на месте пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы.

Всего на место отправлены три вертолета: два от МЧС и один медицинский. Каждое воздушное судно располагает водосливным устройством объемом в 5 т.

Как сообщает корреспондент «Известий», вертолеты будут забирать людей с верхних этажей.

Сообщение о пожаре поступило ранее в этот день в МЧС в 09:31. Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По данным «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски. Пожару присвоен высший ранг сложности — №5. По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.

В экстренных службах уже сообщили, что причиной пожара в бизнес-центре мог стать поджог. Также сообщалось, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Столичная прокуратура начала проверку в связи с пожаром.