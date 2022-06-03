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Из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» эвакуировали 125 человек

Из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Москве эвакуировали 125 человек
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Из горящего на западе Москвы бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» эвакуировали 125 человек. Об этом 3 июня сообщает столичный оперштаб.

«Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек. Один человек госпитализирован в центр Склифосовского. Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости», — сказано в сообщении.

МЧС РФ сообщает об эвакуации 120 человек, 11 — спасены с помощью спецустройств. По состоянию на 11:00 мск пострадали два человека.

По предварительным данным, в здании могут находиться еще люди, идет проверка. В тушении пожара задействованы свыше 340 человек и 100 единиц техники, привлечены три вертолета. Возгоранию присвоен высший ранг сложности — № 5.

По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. Также на месте находятся глава МЧС Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.

По информации СМИ, рассматриваются несколько причин пожара, в том числе — короткое замыкание и умышленные действия.

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