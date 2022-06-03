Два человека пострадали при пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве

При пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве по состоянию на 11:00 пострадало два человека, 120 — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств. Об этом 3 июня заявили в МЧС России.

Отмечается, что пожар бушует на площади 1100 кв. м. Проходит проверка, в здании могут быть заблокированы люди.

Всего в тушении возгорания задействовано свыше 340 человек и порядка 100 единиц техники. Используются три вертолета.

К настоящему моменту огонь локализован.

В оперштабе Москвы, в свою очередь, сообщили, что по поручению мэра города Сергея Собянина на место были незамедлительно направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.

«Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек. Один человек госпитализирован в центр Склифосовского. Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости», — говорится в Telegram-канале Оперштаба.

Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза» расположен в 10 минутах езды транспортом от станции метро «Молодежная».

Сообщение о пожаре поступило ранее в этот день в МЧС в 09:31. Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5.

В экстренных службах уже сообщили, что причиной пожара в бизнес-центре мог стать поджог. Также сообщалось, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Столичная прокуратура начала проверку в связи с пожаром.