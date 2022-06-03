В Москве попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

Департамент торговли и услуг Москвы 3 июня обратился к руководителям заведений общепита с просьбой временно закрыть летние веранды из-за непогоды.

«…в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 3 июня ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — сказано в сообщении.

Ранее, в пятницу, на столицу обрушился ливень с грозой. Также наблюдался сильный ветер и туман. В МЧС РФ сообщали, что порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Автомобилистам рекомендовано значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию, отказаться от опасных маневров и не парковаться под деревьями.

Жителям столицы напомнили, что грозы приводят к резкому ухудшению видимости на дороге, что может стать причиной ДТП. Пешеходов призвали избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться от непогоды под деревьями, а также следить за детьми.