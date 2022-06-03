Один из спасенных из горящего БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве госпитализирован
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- Один из спасенных из горящего БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве госпитализирован
Один из спасенных с верхнего этажа горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы госпитализирован. По данным «Известий», 24-летний молодой человек отравился продуктами горения.
Другой спасенный — мужчина 42 лет.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 мск в пятницу.
Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По данным «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски.
По последним данным, с верхних этажей спасли двух человек. Всего было эвакуировано более 120.
Пожару присвоен высший ранг сложности — №5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. Также на место прибыл глава МЧС Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.
По информации СМИ, рассматриваются несколько причин пожара, в том числе — короткое замыкание и умышленные действия.