Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россия обеспечивает себе производство более 90% социально значимых товаров
Происшествия
Из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» спасли более 120 человек
Общество
В подмосковном транспорте отменили оплату наличными
Общество
Ливень с грозой обрушился на Москву
Общество
Сбор дикоросов в российских лесах увеличился на 48%
Общество
Из Мариуполя в Ростов-на-Дону прибыло первое судно с металлопродукцией
Экономика
Правительство одобрило отмену НДФЛ для физлиц при реализации золота в слитках
Мир
Власти Херсонской области сообщили о провальных попытках вторжения ВСУ
Мир
В конгрессе США предложили ввести санкции против Венгрии
Экономика
В России начали появляться «зеленые» новостройки
Экономика
Власти разработали нововведения для снижения цен на продукты и авто

Более 50 тыс. человек посетили Большой фестиваль школ искусств в «Зарядье»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большой фестиваль школ искусств, который прошел 1 июня в парке «Зарядье», посетили свыше 50 тыс. человек. Прямую трансляцию концертной программы посмотрели более 400 тыс. зрителей, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На празднике в честь Дня защиты детей вместе с именитыми артистами выступили лучшие коллективы учебных заведений столицы, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

«Праздник объединил больше 1,8 тыс. артистов. Это ребята, которые занимаются в московских школах и колледжах искусств. Они представили музыкальные программы и танцевальные номера. Вместе с ними на сцену вышли известные деятели культуры», — отметила Сергунина.

Среди артистов, ставших участниками фестиваля, — премьер Большого театра Владислав Лантратов и артистка балета Мария Александрова, пианисты Александр Гиндин и Басиния Шульман, певица Пелагея, симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки.

На площади перед «Заповедным посольством» выступили фольклорные ансамбли, а на большом лугу преподаватели московских творческих школ и колледжей провели мастер-классы по живописи. У медиацентра юные музыканты исполняли классические и современные произведения. Большой фестиваль школ искусств проходит в Москве с 2015 года.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022