Более 50 тыс. человек посетили Большой фестиваль школ искусств в «Зарядье»

Большой фестиваль школ искусств, который прошел 1 июня в парке «Зарядье», посетили свыше 50 тыс. человек. Прямую трансляцию концертной программы посмотрели более 400 тыс. зрителей, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На празднике в честь Дня защиты детей вместе с именитыми артистами выступили лучшие коллективы учебных заведений столицы, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

«Праздник объединил больше 1,8 тыс. артистов. Это ребята, которые занимаются в московских школах и колледжах искусств. Они представили музыкальные программы и танцевальные номера. Вместе с ними на сцену вышли известные деятели культуры», — отметила Сергунина.

Среди артистов, ставших участниками фестиваля, — премьер Большого театра Владислав Лантратов и артистка балета Мария Александрова, пианисты Александр Гиндин и Басиния Шульман, певица Пелагея, симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки.

На площади перед «Заповедным посольством» выступили фольклорные ансамбли, а на большом лугу преподаватели московских творческих школ и колледжей провели мастер-классы по живописи. У медиацентра юные музыканты исполняли классические и современные произведения. Большой фестиваль школ искусств проходит в Москве с 2015 года.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.