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Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Главное

В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»
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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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В бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы в пятницу, 3 июня, произошел пожар. О происшествии сообщили в МЧС России.

В ведомстве указали, что сообщение о возгорании поступило 09:31 мск. Здание находится по адресу ул. Горбунова, д. 2, стр. 3.

Эвакуация граждан

Позднее стало известно, что в горящем бизнес-центре могут быть заблокированы до 20 человек. По информации «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски.

По последним данным, из горящего здания спасли более 120 человек.

«По предварительной информации из горящего здания спасено всего более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб тушения пожара», — сообщили в МЧС.

По данным «Известий», одного из спасенных с верхнего этажа здания госпитализировали. Предположительно, 24-летний молодой человек отравился продуктами горения.

Ликвидация пожара

Пожару присвоили высший ранг сложности — №5. Как уточнили в МЧС, огнем охвачено 1000 кв.м. На месте работают 180 человек и 41 единица техники. Кроме того, к тушению пожара направлены вертолеты Ка-32.

На место происшествия прибыл глава МЧС Александр Куренков. Также туда выехал начальник московского главка МЧС Желтов.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре.

«По ситуации с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза»: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», — написал он в своем Telegram-канале.

Проверка прокуратуры Москвы

В связи с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» столичная прокуратура начала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. На месте находится Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов», — говорится в сообщении надзорного органа.

Возможная причина пожара

По некоторым данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Другая версия гласит, что возгорание началось из-за поджога.

Также есть сведения, что бизнес-центр могли поджечь.

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