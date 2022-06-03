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Россия обеспечивает себе производство более 90% социально значимых товаров

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Доля российских товаров среди социально значимых составляет около 90–95% — показатель не снижается последние несколько лет. Об этом рассказал «Известиям» в пятницу, 3 июня, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие федеральные компании: X5 Group, «Магнит», «Ашан» и др.) Игорь Караваев.

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По его словам, сети расширяют сотрудничество с местными производителями и фермерскими хозяйствами. Это позволяет увеличить ассортимент в том числе и за счет нишевой продукции.

«Торговые сети — члены АКОРТ в режиме реального времени корректируют ассортимент с учетом с актуальной ситуации, информации от действующих партнеров и потребительским спросом», — добавил он. — Несмотря на то что ритейлеры сталкиваются с некоторым сокращением ассортимента части производителей».

Но торговые сети активно ищут альтернативные предложения для дальнейшего расширения ассортимента, отметил Караваев. Это делают за счет привлечения новых поставщиков и прицельной работы с отечественными производителями, сказал он.

Часть ассортимента временно сокращается, но это происходит из-за логистических трудностей. Торговые сети стремятся оперативно решить эти проблемы, в некоторых случаях при поддержке ответственных ведомств.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил о невозможности урегулирования глобального продовольственного кризиса, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки. Он добавил, что прилагает усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных санкций против РФ, являющейся одним из мировых поставщиков. Также на кризис влияют действия украинских властей, которые заминировали порты, говорил он.

18 мая Гутерриш также отмечал, что российские продукты питания и удобрения должны иметь беспрепятственный доступ на мировые рынки.

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