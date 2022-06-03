Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россия обеспечивает себе производство более 90% социально значимых товаров
Происшествия
Из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» спасли более 120 человек
Общество
В подмосковном транспорте отменили оплату наличными
Общество
Ливень с грозой обрушился на Москву
Общество
Сбор дикоросов в российских лесах увеличился на 48%
Общество
Из Мариуполя в Ростов-на-Дону прибыло первое судно с металлопродукцией
Экономика
Правительство одобрило отмену НДФЛ для физлиц при реализации золота в слитках
Мир
Власти Херсонской области сообщили о провальных попытках вторжения ВСУ
Мир
В конгрессе США предложили ввести санкции против Венгрии
Экономика
В России начали появляться «зеленые» новостройки
Экономика
Власти разработали нововведения для снижения цен на продукты и авто

Два человека пострадали в тройном ДТП в Тверской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авария с участием трех автомобилей произошла на Волоколамcком проспекте в Твери.Об этом в пятницу, 3 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали два человека.

По предварительным данным, на проспекте при движении в сторону микрорайона Южный столкнулись легковые автомобили «Лада» и Reno. После столкновения Reno вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с еще одной — марки Hyundai.

В результате пострадали пассажир «Лады» и водитель Hyundai.

Другие подробности ДТП уточняются.

1 июня на трассе Ачинск–Бирилюссы в Красноярском крае школьный автобус «ПАЗ» врезался в движущуюся Toyota, которая поворачивала налево. Автобус от удара влетел в электроопору и повалил ее. В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022