Два человека пострадали в тройном ДТП в Тверской области

Авария с участием трех автомобилей произошла на Волоколамcком проспекте в Твери.Об этом в пятницу, 3 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали два человека.

По предварительным данным, на проспекте при движении в сторону микрорайона Южный столкнулись легковые автомобили «Лада» и Reno. После столкновения Reno вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с еще одной — марки Hyundai.

В результате пострадали пассажир «Лады» и водитель Hyundai.

Другие подробности ДТП уточняются.

1 июня на трассе Ачинск–Бирилюссы в Красноярском крае школьный автобус «ПАЗ» врезался в движущуюся Toyota, которая поворачивала налево. Автобус от удара влетел в электроопору и повалил ее. В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение.