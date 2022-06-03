Реклама
Прямой эфир

Двух человек спасли с верхних этажей горящего БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Двух человек спасли с верхних этажей горящего БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве
0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двух человек спасли с верхних этажей горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. Об этом сообщает МЧС России 3 июня.

«По предварительной информации, из горящего здания спасено всего более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб тушения пожара», — добавили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 в пятницу.

Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По данным «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски. Пожару присвоен высший ранг сложности — №5.

По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. Также на место прибыл глава МЧС Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.

По информации СМИ, рассматриваются несколько причин пожара, в том числе — короткое замыкание и умышленные действия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022