Двух человек спасли с верхних этажей горящего БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Двух человек спасли с верхних этажей горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. Об этом сообщает МЧС России 3 июня.

«По предварительной информации, из горящего здания спасено всего более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб тушения пожара», — добавили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 в пятницу.

Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По данным «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски. Пожару присвоен высший ранг сложности — №5.

По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. Также на место прибыл глава МЧС Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.

По информации СМИ, рассматриваются несколько причин пожара, в том числе — короткое замыкание и умышленные действия.