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В подмосковном транспорте отменили оплату наличными

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В общественном транспорте Московской области больше нельзя будет платить наличными средствами. Соответствующее решение приняли 2 июня депутаты региональной думы.

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По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это позволит упорядочить систему оплаты.

«Зачастую у нас многие водители выступали в качестве кассиров сбора наличных денег у жителей Московской области. Ежедневно более 2 млн пассажиров перевозится в общественном транспорте Московской области, и это создает крайние неудобства», — цитирует Брынцалова АГН «Москва».

Как показал анализ работы общественного транспорта в последние годы, оплата проезда за наличные способствует ряду нарушений. Так, в 2021 году водителей оштрафовали более чем на 6 млн рублей за получение платы от пассажиров во время движения. Кроме того, при оплате проезда наличными увеличивается время посадки, что приводит к нарушениям в расписании движения автобусов.

2 июня министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщило, что транспортная карта «Тройка» появилась в продаже на 32 автовокзалах и автостанциях Московской области. При оплате проезда столичным проездным в автобусах Подмосковья действует система лояльности. После каждой 10-й поездки, совершенной в течение 30 дней, скидка увеличивается на 7%, а с 51-й — достигает максимальных 35%.

В октябре 2021 года также сообщалось, что в электричках Подмосковья можно будет расплатиться банковской картой. Пассажиры смогут купить билет у контролера непосредственно в поезде во время поездки. Цель нововведения — уход от бумажного билета в сторону онлайн-продаж.

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