В горящем бизнес-центре в Москве могут находиться до 20 человек

В горящем здании бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы могут находиться до 20 человек. Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В здании могут находиться до 20 человек на шестом и седьмом этажах. На седьмом заблокирован один. Остальные, возможно, на шестом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент сведений о пострадавших нет. Сейчас огнем охвачены первые четыре этажа здания.

Ранее «Известия» сообщали, что посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 в пятницу. По данным ведомства, площадь пожара составляет 1000 кв.м. На месте работают 180 человек и 41 единица техники. Пожару присвоен высший ранг сложности — №5.

По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. Также на место прибыли глава МЧС Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.