Глава МЧС Куренков прибыл на место пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Глава МЧС Александр Куренков прибыл на место пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Министр МЧС Александр Куренков прибыл на место пожара на улице Горбунова, 2 в Москве», — говорится в сообщении.

Также на место пожара выехал начальник московского главка МЧС Сергей Желтов.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре.

«По ситуации с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», — написал он в своем Telegram-канале.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31. Пожару в бизнес-центре присвоен высший ранг сложности — №5. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи, проводится эвакуация. По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.

Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По данным «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски.

Столичная прокуратура начала проверку в связи с пожаром.