Заявленное Вашингтоном сплочение всего мира против России, как и попытки ее изолировать на международной арене, потерпели фиаско. Об этом говорится в статье доктора философии, научного сотрудника Христианского университета в Колорадо Уильяма Молоуни, опубликованной в журнале The Hill 3 июня.

Как отметил Молоуни, конфликты в зарубежных странах обычно пользуются популярностью в самом начале, когда вокруг них начинают создавать мифы и «эффективно рекламируют» для американской общественности. А в случае если они не заканчиваются быстрой победой, общественная поддержка и политический консенсус сразу рушатся.

«Со времен Перл-Харбора, который ворвался в американское сознание с шокирующей внезапностью и был мгновенно воспринят как явный пример противостояния добра и зла, в котором американские национальные интересы столкнулись с явной экзистенциальной угрозой, конфликты не вызывали столь мгновенной и почти полной общественной поддержки, как это произошло после начала <специальная операция по защите Донбасса> президента России Владимира Путина», — начинает автор.

Однако теперь, указал Малоуни, ситуация изменилась. Если в марте общественная поддержка роли США в ситуации на Украине составляла более 60%, но теперь, согласно последнему опросу, снизилась до 45%. А газета New York Times, редакция которой была некогда ярым сторонником «победы Украины», теперь проявляет всё больше скепсиса по поводу целей Белого дома в этой ситуации. К тому же Малоуни отмечает и бесполезность санкций против России, которые имеют обратный эффект, нанося больше ущерба экономике Запада, чем РФ.

«Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит рекордно высокие доходы, в значительной степени потому, что Европа и большая часть остального мира не могут обойтись без них», — цитирует Молоуни «Газета.Ru».

Отсюда, по мнению доктора философии, и несостоятельность мифа о том, что США сплотили весь мир против России. В действительности из 195 стран только 65 согласились присоединиться к американским санкциям, то есть 130 отказались, в том числе Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, большая часть Азии, Африки и Латинской Америки. А ведь в этих странах проживает подавляющее большинство населения планеты, напоминает автор.

26 мая американское издание Politico также указало, что попытки властей США превратить Россию в страну-изгоя обречены на провал. Как отмечается в материале, дело в разном восприятии странами спецоперации РФ. Так, Бразилия, Индия, Мексика, Турция, ЮАР и Индонезия считают ее региональным конфликтом и предпочитают отстаивать свои экономические и стратегические интересы. Тогда как в США и Европе стремятся воздействовать на ситуацию.

Ранее 23 мая Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

Западные государства, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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