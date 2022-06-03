В Авдеевке боевикам ВСУ напомнили о сдавшихся в плен с «Азовстали»

В Авдеевке боевикам ВСУ напомнили о сдавшихся в плен с «Азовстали»

2022-06-03 10:15:42

2022-06-03 10:15:42

2022-06-03 10:15:42

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