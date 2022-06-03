Опубликованы кадры пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве

Опубликованы кадры пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. Огонь охватил здание в пятницу, 3 июня.

Возгорание наблюдается с первого по четвертый этаж. По данным «Известий», на седьмом этаже в одном из кабинетов могут быть заблокированы люди, ведутся поиски.

Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи, проводится эвакуация. На данный момент на месте работают 86 человек и 16 единиц техники. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.