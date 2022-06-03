Люди могут быть заблокированы в горящем БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве

Люди могут быть заблокированы в горящем бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. По данным «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски.

Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что в здании остаются люди. По его словам, пожару в бизнес-центре присвоен ранг пожара №4 (из пяти возможных).

Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.