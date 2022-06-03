В Брянске затопило многоквартирный дом

В Советском районе Брянска затопило многоквартирный дом. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает ​​NASHBRYANSK.RU.

Инцидент произошел 2 июня. Дом расположен на улице Советской. Местные жители опубликовали жалобу в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации рассказал, что вода течет с пятого на первый этаж каждый раз, когда на улице дождь. При этом управляющая компания на протяжении двух лет проводила ремонт, который ничего не изменил.

Ранее, 2 июня, ​​Калужский районный суд постановил взыскать почти 300 тыс. рублей с управления городского хозяйства в пользу мужчины, который на своем автомобиле наехал на выбоину на дороге.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Машина получила повреждения. После этого житель Калуги обратился в суд и потребовал взыскать с управления 292 тыс. рублей. При этом ответчик иск не признал.