МЧС предупредило о грозе и граде в Калужской области

В пятницу, 3 июня, в Калужской области прогнозируются гроза и град. Об этом сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на синоптиков.

Ожидаются также сильный дождь и порывы ветра до 12–17 м/c. Как уточняет «газета «Весть», непогода сохранится до конца суток.

Спасатели рекомендовали по возможности не выходить из зданий и внимательно следить за детьми.

Ранее в этот день сообщалось, что в ближайшие дни температура воздуха в Еврейской автономной области будет ниже климатической нормы. Регион находится под влиянием сектора арктического фронта.