Ретейлеры заявили о сокращении заграничного ассортимента техники и электроники

В магазинах бытовой техники и электроники сокращается ассортимент, в частности, посудомоечных машин, духовых шкафов и варочных панелей, встраиваемых холодильников, телевизоров, смартфонов, отдельных сегментов в пылесосах. В этих категориях доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой. Об этом 3 июня РБК рассказал коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

Отмечается, что больше всего сокращений зафиксировано у таких известных марок как Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple.

В «Связном» поделились, что в большей степени это коснулось смартфонов и планшетов Samsung и Apple.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что предпринимают все всевозможные попытки для того, чтобы обеспечить максимально богатый ассортимент и доступность цен на бытовую технику и электронику.

По мнению представителей торговых сетей, в частности, ассортимент уменьшился по причине полной остановки поставок, также это вызвано проблемами на производстве из-за дефицита комплектующих и невозможности подобрать обходные пути для «альтернативного» ввоза готовой продукции».

Зарубежные компании стали покидать российский рынок после начала специальной операции по защите Донбаса, которую Россия объявила 24 февраля.

24 мая в пресс-службе Inventive Retail Group сообщили о том, что работа сети re:Store, оператора розничных магазинов Apple, приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Как уточнили в компании, на данный момент не работают восемь магазинов в Москве и по одному в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани. Все остальные торговые точки работают в обычном режиме.

28 марта сообщалось, что запаса техники от брендов, в том числе изделий Apple и Samsung, хватит на два-три месяца. Уже тогда наблюдался дефицит iPhone 11 и 12.

За несколько дней до объявления спецоперации ситуация в Донбассе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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