Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с самосвалом под Магаданом
Легковой автомобиль Toyota столкнулся с самосвалом «КамАЗ» в пригороде Магадана. Один человек погиб, еще трое получили травмы.
Авария произошла на федеральной автодороге «Колыма» в районе дачного поселка «Лесной уют». Автомобиль Toyota Allion столкнулся с самосвалом, который двигался в попутном направлении. Об этом пишет ИА MagadanMedia.
Пассажир легковушки скончался на месте. Водитель и еще два пассажира получили телесные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
В Кемеровской области 2 июня грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом. По предварительной версии, водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в попутный транспорт. Медицинская помощь потребовалась десяти пассажирам.