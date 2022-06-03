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Командир батальона Авидзба: Авдеевский завод может стать второй «Азовсталью»

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Коксохимический завод в Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) может превратиться для украинских боевиков во второй завод «Азовсталь». Так считает командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба.

«Азовсталь» полностью освобождена. Спецоперация в Донбассе 21 мая
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По мнению командира, которым он поделился 3 июня, ополченцы на этот раз не будут долго ждать сдачи в плен боевиков. И если они не выйдут из своего укрытия в назначенный им срок, то по его истечении их просто зальют бетоном.

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать. Если они не уйдут, они там и останутся», — цитирует Авидзбу «РИА Новости».

Авдеевский коксохимический завод расположен в подконтрольном Киеву городе Авдеевка, рядом с которым почти восемь лет проходит линия соприкосновения между позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Народной милиции ДНР.

2 июня военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил «Известиям» значение Авдеевки для ДНР. По его словам, Авдеевка — это не только позиция, с которой украинцы восемь лет обстреливают столицу ДНР. Через этот город проходит водовод для всего Донецка. Авдеевку укрепляли с 2014 года, и в лоб ее взять крайне трудно. Поэтому и идет наступление в обход с угрозой окружения.

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории «Азовстали». По информации ведомства, с 16 мая сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов», в отношении членов которой в РФ возбуждены уголовные дела, и других украинских военнослужащих.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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