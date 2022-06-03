Температура ниже климатической нормы ожидается в ЕАО

В ближайшие дни температура воздуха в Еврейской автономной области будет ниже климатической нормы. Регион находится под влиянием сектора арктического фронта.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 4 июня в ЕАО ожидаются кратковременные дожди. Днем 4 и 5 июня ожидается повышение атмосферного давления. Осадки прекратятся, но усилится ветер.

По словам синоптика областного гидрометеобюро Ирины Бояриновой, температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы. Об этом пишет ИА EAOMedia. Ночью 4 июня ожидается +5…+10 градусов, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Ночью 5 июня похолодает до +2…+7 градусов, однако днем вероятно повышение температуры до +23…+26 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали теплое лето на территории России. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в средней полосе ожидается умеренная влажность, в курортной зоне вероятна засушливость.