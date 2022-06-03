Девять дачных домов загорелись в Красноярском крае

Девять дачных домов загорелись возле лесного массива в Красноярском крае. Причиной пожара стало замыкание проводов линии электропередач.

Возгорание зарегистрировано 2 июня в Шушенском районе. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 25 м/с, произошло замыкание проводов, огонь охватил девять дачных строений. Возгорание распространялось по сухой траве, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Общая площадь пожара составила около 6 га.

Специалисты лесопожарной службы отметили, что пострадавшие дачи сильно заросли деревьями. Маленькие сосны проросли внутри некоторых домиков, огонь переходил по макушкам деревьев.

Пожарным удалось предотвратить переход огня на лес и другие дачные дома. Погибших и пострадавших нет.

В Приморском крае глава сельского поселения стал фигурантом уголовного дела после пожара, в результате которого уничтожены три жилых дома. Огонь на строения перекинулся от свалки по сухой траве.