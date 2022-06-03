В Набережных Челнах загорелся склад с резиной и пластиком

На территории предприятия «Алтын полимер» в Набережных Челнах загорелся пластик, в результате огонь перешел на расположенный рядом склад. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Возгорание отходов резинотехнических изделий и пластика перешло на рядом стоящий склад. Площадь пожара 1000 м.кв», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ситуацию осложняет высокая пожарная загрузка здания, к тушению привлечены более 90 человек и 30 единиц техники.

«Специалисты Роспотребнадзора и министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводят замеры воздуха», — отметили в МЧС.

Позже стало известно, что сотрудники МЧС локализовали пожар на территории склада на площади 800 кв. м, тушение продолжается.

9 марта пожар произошел в производственном здании на улице Сосновая в Сургуте. Огнем было повреждено 70 кв. м. помещения, нанесенный предприятию ущерб оценивается в 1 млн рублей. В ликвидации пожара принимали участие 34 сотрудника МЧС, было использовано 10 единиц спецтехники.