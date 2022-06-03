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Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы в ДНР и ЛНР

Спасатели разобрали около 78 тысяч квадратных метров завалов на территории ДНР и ЛНР
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Спасатели разобрали около 78 тыс. кв. м завалов на территории Луганской и Донецкой и Народных Республик (ЛДНР). Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба МЧС России.

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Также с территорий республик вывезено порядка 87 тыс. кв. м строительного мусора.

Кроме того, спасатели помогают перенести вещи, зарядить мобильные телефоны, при необходимости оказывают медицинскую помощь, а также занимаются разминированием объектов инфраструктуры и территорий.

«Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано более 158 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 28 тыс. взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

27 мая стало известно, что в Минстрое России создан департамент, который займется вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНР.

20 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство России создало специальный штаб по восстановлению территорий Донбасса. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, регионы РФ самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над освобожденными территориями, никаких дополнительных документов для этого не нужно.

16 мая стало известно, что Курская область берет шефство над Первомайским районом ДНР, а Чувашия — над Донецким электротехническим заводом.

С 1 мая МЧС ДНР начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. При помощи специальной техники спасатели разбирают завалы в жилых кварталах, демонтируют межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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