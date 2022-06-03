Уголовное дело возбудили после гибели 3-летнего велосипедиста на Камчатке

Уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика передали в следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск в Камчатском крае. Ребенок на велосипеде погиб в результате ДТП.

Трагедия произошла в районе улицы Крашенинникова 30 мая. По словам матери, ребенок катался на велосипеде в зоне ее видимости. Внезапно мальчик с ускорением поехал по спуску в сторону проезжей части. Велосипед столкнулся с машиной Toyota, которой управляла 31-летняя женщина.

Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia.

В рамках уголовного дела назначены экспертные исследования, в том числе автотехническая экспертиза.

В подмосковных Химках автобус с пассажирами наехал на остановку на Ленинградском шоссе. По данным следствия, водителю стало плохо, он потерял сознание за рулем. По последним данным, пострадал 21 человек.