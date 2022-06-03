Власти Херсонской области сообщили о провальных попытках вторжения ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ отбили все попытки украинской армии вторгнуться в Херсонскую область. Об этом 3 июня сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что область находится под полным контролем ВС РФ, а заявления о якобы захвате региона являются «чистым популизмом».

«Все их (украинской армии. — Ред.) попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем войск Российской Федерации», — сказал Стремоусов «РИА Новости».

Накануне глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе навсегда установлена власть РФ.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. 31 мая власти Херсонской области выразили уверенность, что регион в ближайшее время станет российским.

Также стало известно, что в Херсонской области будет организован отдельный переход для автомобилей с товарами через один из пунктов пропуска на границе с Крымом. Кроме того, в регионе рубль введен в полноценный оборот.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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