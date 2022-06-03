Повышенная водность наблюдается на реках Хабаровского края

Круглосуточный контроль за паводковой обстановкой введен на реке Амгунь в Хабаровском крае. Из-за вероятного паводка в районе имени Полины Осипенко действует режим чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС, на территории региона нет подтопленных приусадебных участков и дорог. Утром 3 июня уровень воды в реке Амгунь достиг 922 см. Согласно прогнозам, 6-9 июня уровень воды может достигнуть 950-1000 см, опасной отметкой считается 950 см.

«Основное внимание при мониторинге паводковой обстановки сейчас сосредоточено на реках северных районов края, в частности это река Амгунь. В районе им. Полины Осипенко уже введен режим чрезвычайной ситуации, организованы все необходимые мероприятия по минимизации последствий возможных подтоплений», — сказал помощник начальника регионального управления МЧС Виталий Дарчия.

По прогнозам вероятно кратковременное подтопление приусадебных участков, а также четырех участков дорог, пишет ИА AmurMedia. Повышенная водность сохраняется на реках Хабаровского края. В частности, затоплены поймы рек Амур, Бурея, Тырма, Тунгуска, Амгунь, Нимелен, Тумнин, Мая и других на глубину до 2 м. В районе Хабаровска в течение двух дней уровень воды в реке Амур повысится на 15-20 см.