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Бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Экс-главный тренер столичного ФК «Динамо» Сандро Шварц возглавил немецкую футбольную команду «Герту». Об этом 2 июня сообщила пресс-служба немецкого клуба.

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Соглашение с 43-летним немецким тренером рассчитано до конца июня 2024 года. Официальная презентация специалиста намечена на 20 июня, сообщает сайт kp.ru.

Как заявил спортивный директор «Герты» Фреди Бобич, при выборе нового наставника столичной команды он ориентировался на профессиональные качества будущего главного тренера, но и на энтузиазм, страсть и эмоциональность, пишет НСН.

В свою очередь, Шварц сообщил, что намерен перезапустить «Герту», которая в минувшем сезоне чудом удержалась в Бундеслиге, победив в переходных матчах Гамбург.

До Шварца тренером «Герты» был Феликс Магат, под чьим руководством команда заняла 16-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги и сохранили место в турнире, победив «Гамбург» в стыковых матчах (счет по сумме двух встреч — 2:1).

Как пишет RT, Шварц работал с «Динамо» с октября 2020 года. Вместе с командой он стал бронзовым призером «Тинькофф — Российской премьер-лиги» и доходил до финала БЕТСИТИ Кубка России, отмечает «Спорт-Экспресс».

Сандро Шварц покинул пост в столичной команде 29 мая.

29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» и в четвертый раз выиграл Кубок России по футболу. «Спартак» стал обладателем Кубка России впервые с 2003 года.

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