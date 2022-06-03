Подросток погиб от удара током в подъезде дома на Сахалине

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 14-летнего мальчика в подъезде многоквартирного дома в Невельске (Сахалинская область). Подросток погиб от удара током.

Трагедия произошла в ночное время в здании на улице Яна Фабрициуса. По данным следствия, мальчик пытался оторвать работающий плафон, установленный над входом в подъезд. Мальчик повредил провод, который находился под напряжением, и получил удар током, пишет ИА SakhalinMedia. От полученной травмы несовершеннолетний скончался на месте.

Холмский межрайонный следственный отдел устанавливает все обстоятельства происшествия.

В конца мая двое рабочих получили удар током при монтаже рекламного щита в городе Краснослободск в Волгоградской области. Потерпевших доставили в больницу, где один из рабочих скончался. Состояние второго пострадавшего было оценено как тяжелое.