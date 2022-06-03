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Посол РФ Антонов заявил, что санкции США скажутся на продовольственной безопасности

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Расширение Вашингтоном антироссийских санкций скажется на продовольственной безопасности, а также на ситуации в самих Соединенных Штатах Америки. Такое мнение в четверг, 2 июня, высказал российский посол в США Анатолий Антонов.

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По его словам, введение новых ограничительных мер подтверждают «русофобскую истерию Вашингтона».

Как подчеркнул дипломат, подобные ограничительные меры лишь усугубят состояние дел в мире, приведут к новым перебоям в цепочках поставок и скажутся на продовольственной безопасности.

«Экономические «колебания» могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает всё более острый характер. <…> Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США», — говорится в комментарии Антонова в Telegram-канале российского посольства.

Таким образом посол прокомментировал введение санкций в отношении более 70 юридических лиц России, Белоруссии, а также авиастроительных и судостроительных предприятий по инициативе американской стороны. Ограничительные меры были введены в том числе против сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь», ее совладельца, акционера Алексея Мордашова, и официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что последствия гибридной войны Запада против России ощутит на себе всё мировое собщество. Днем ранее, 13 числа, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ограничительные меры Запада в отношении России демонстрируют закат американоцентричной эпохи. Он также отметил, что антироссийские санкции влекут за собой надвигающийся глобальный голод и закат промышленно-производственной базы Евросоюза.

Несмотря на санкционное давление стран Запада, 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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