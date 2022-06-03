В Новосибирской области подросток погиб после падения футбольных ворот. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, 14-летний подросток играл с друзьями в футбол на стадионе спорткомплекса села Улыбино Искитимского района. После окончания игры он решил позаниматься гимнастикой на незакрепленных футбольных воротах, в результате чего они упали на подростка. Ребенок скончался до приезда скорой.

«Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»)», — говорится в сообщении.

20 мая в Долгопрудном Московской области футбольные ворота упали на девятилетнего мальчика, в результате чего тот получил травму головы. Пострадавшего ребенка госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.