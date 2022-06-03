Реклама
Прямой эфир

В Новосибирской области подросток погиб после падения футбольных ворот

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области подросток погиб после падения футбольных ворот. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Удар от ворот: почему на спортивных площадках продолжают гибнуть дети
Обязательную сертификацию, которая заставляла внимательнее следить за эксплуатацией объектов, недавно отменили

По данным следствия, 14-летний подросток играл с друзьями в футбол на стадионе спорткомплекса села Улыбино Искитимского района. После окончания игры он решил позаниматься гимнастикой на незакрепленных футбольных воротах, в результате чего они упали на подростка. Ребенок скончался до приезда скорой.

«Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»)», — говорится в сообщении.

20 мая в Долгопрудном Московской области футбольные ворота упали на девятилетнего мальчика, в результате чего тот получил травму головы. Пострадавшего ребенка госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022