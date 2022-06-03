Купание в трех водоемах разрешили в окрестностях Тюмени

Жителям Тюмени разрешили купаться только в трех водоемах в окрестностях города. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство провело исследование 246 проб воды. Разрешение на купание получила «База отдыха Верхний Бор» на озере Верхнее Кривое. Кроме того, разрешено купаться в двух водоемах на территории санатория «Сибирь» и на базе «Кулига-парк».

В течение всего лета Роспотребнадзор также будет следить за качеством воды на озерах Круглом, Липовом, Цимлянском, а также на прудах Южном, Утином, Войновском и Плехановском. Купаться в данных водоемах запрещено, однако около них работают официальные пляжи.

Об официальном старте пляжного сезона в Тюмени сообщалось 23 мая. Жителей города просят соблюдать правила безопасного поведения у воды, а также учитывать информационные знаки насчет допустимости купания.