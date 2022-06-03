Американцы посмеялись над попыткой «Азова» откреститься от нацизма

Пользователи платформы Reddit критически отреагировали на публикацию издания The Times, в которой писали, что националистическая группировка «Азов» (в отношении участников в РФ возбуждены уголовные дела) отказалась от символов нацизма, а пропаганда России «несправедливо эксплуатировала» эту тему.

Ранее один из экс-командиров группировки Максим Жорин опубликовал фотографии, на которых боевикам вручили новые нашивки. Вместо много лет использовавшегося азовцами и появившегося в нацистской Германии символа «волчий крюк» на них был изображен трезубец.

«Спороли шевроны и теперь больше не нацисты. Благодать-то какая!» — отметил RasshuRasshu.

«Носили их, не таясь, целых восемь лет, а тут решили под шумок снять, — а то репутация начала страдать. Русские на это не поведутся: это всё лишь бы Запад успокоить», — выразил мнение Splendiferitastic.

«Но тысячи фотографий, как они позируют со свастиками, остались...» — напомнил Notaship.

«Русская пропаганда» «раздувает» стопроцентную правду», — резюмировал uxo_geo_cart_puller.

Против членов группировки «Азов» на территории России возбуждены уголовные дела. Формирование националистов было создано в 2014 году. Состояло оно из приверженцев неонацистской идеологии и радикалов.

В ходе спецоперации России по защите Донбасса было раскрыто множество преступлений, совершенных членами формирования. Некоторые из боевиков подозреваются в пытках и убийствах мирных жителей и пленных.

20 мая российским войскам сдались в плен последние боевики «Азова», скрывавшиеся на заводе «Азовсталь». С 16 мая в ходе российской спецоперации всего сдались 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.