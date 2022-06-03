WP: лидер КНР поручил найти пути финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада

Председатель КНР Си Цзиньпин дал распоряжение найти пути оказания финансовой поддержки России, при этом не нарушая западных санкций. Об этом сообщает газета The Washington Post в четверг, 3 июня, со ссылкой на должностных лиц Китая и США.

Как утверждает один из собеседников, Пекин стремится найти «благоприятные возможности» для военной и дипломатической поддержки России, не нарушая при этом установленные Западом санкции.

«То, что пытается сделать Китай, — это быть с Россией, публично заявлять о своем нейтралитете и не подвергаться финансовой опасности. Многие из этих целей противоречивы. Их трудно выполнять одновременно», — полагает чиновник.

По словам источников газеты, якобы имели место консультации Москвы и Пекина, в ходе которых стороны обсуждали возможные меры поддержки России в условиях наступления западных санкций, в частности, выполнения «торговых обязательств», согласованных между странами до начала спецоперации в Донбассе, а также предоставления технологий и товаров, недоступных из-за западных санкций.

«Мы понимаем нынешнее сложное положение [Москвы]. Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», — сказал источник издания в Пекине, осведомленный о состоявшихся обсуждениях.

В свою очередь пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил WP, что санкции Запада привели к ситуации, в которой проигравшими оказались все стороны, и ухудшили и без того непростую ситуацию в мировой экономике.

Наконец, неназванное китайское должностное лицо выразило уверенность, что «подлинная причина» предупреждений и предостережений Вашингтона в адрес Пекина заключается в том, чтобы попытаться «посеять рознь между китайской и российской сторонами».

«Этого не случится. Они (американцы) не преуспеют в подрыве китайско-российских отношений», — заключил упомянутый источник.

1 июня генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков рассказал, что компании России и Китая приспосабливаются к возникающим из-за антироссийских санкций издержкам. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего, в области финансовых расчетов и логистики, с другой — это открыло возможности занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

26 мая агентство Bloomberg рассказало, что объем поставок нефти из России в Азию, в том числе в Китай, впервые превысил объем импорта российских энергоресурсов в Европу. Отмечается, что только за период 19–25 мая танкеры перевезли в этот регион от 74 млн до 79 млн баррелей российской нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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